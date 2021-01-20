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'Yalanın Sözcü'sü yine iş başında! İşsiz dedikleri kadın bakın kim çıktı!

CHP’nin bir numaraları yalan merkezi Sözcü gazetesi koronavirüse rağmen ekonomideki toparlanmayı hazmedemeyince yine iftiralarla dolu haberlere başvurdu. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “işsiz ve aç” edebiyatı Sözcü gazetesine de sıçradı. Sözcü gazetesinin bugünkü “Ekmek aslanın ağzındaydı şimdi aslan da aç” başlıklı manşetine taşıdığı ve “geçinemiyorlar” dediği Ceren Dilektaş’ın, Bitcoin yatırımcısı olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:30
'Yalanın Sözcü'sü yine iş başında! İşsiz dedikleri kadın bakın kim çıktı!

Sözcü gazetesi, bugün "Türkiye'nin dört bir yanından işsizlik feryadı yükseliyor. Ekmek aslanın ağzındaydı şimdi aslan da aç" başlıklı manşetle çıktı. Haberde "geçinemiyorlar" denilerek sosyal medya paylaşımlarına yer verildi.





O paylaşımlardan birinde Ceren Dilektaş isimli kişinin maddi durumunun kötü olduğuna yönelik attığı tweet de yer aldı. Ancak "geçinemiyor" olarak gösterilen Dilektaş'ın elektronik bir para birimi olan Bitcoin yatırımcısı olduğu ortaya çıktı. Dilektaş'ın sosyal medya hesabında bitcoine yaptığı yatırıma dair paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.





Yine Dilektaş'ın, "1 kahveye 64 TL verdim, çok huzursuz çok mutsuzum" şeklinde tweet attığı görüldü.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASINI FELAKET OLARAK MANŞETE TAŞIDILAR

CHP yandaşı Sözcü gazetesi, 2021 yılında da nasıl bir yayın politikası izleyeceğini gözler önüne serdi. 2020 yılı boyunca dini ve milli her türlü konuda değerlerimizin karşısında yer alan Sözcü, 2021 yılının ilk manşetinde de Haçlı artıklarının yanında yer aldı. Sözcü, Ayafosya'nın açılmasını 2020 yılında yaşanan felaketler listesine eklemişlerdi.

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