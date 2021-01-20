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Ümitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya ölüm tehdidi!

Aleyna Çakır'ın ölümünün bir numaralı şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'ya tehditler yağdırdı. Ümitcan Uygun'un hesabından paylaşımlarda bulunan ağabeyi, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu önce sen tadacaksın!" ifadelerini kullandı. Küstah tehditlerini sürdüren Ümitcan Uygun'un abisine sosyal medyadan tepki yağdı.

Güncel / 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:35
Ümitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya ölüm tehdidi!

Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı sosyal medya paylaşımları ile alenen tehdit etti. Tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un hesabından paylaşımlarda bulunan ağabeyi, 'Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu önce sen tadacaksın!' ifadelerini kullandı. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümünün de baş şüphelisi olarak biliniyor.



MÜGE ANLI'YA ÖLÜM TEHDİDİ

Ümitcan Uygun'un hesabından paylaşımlar yapan ağabeyi, tehditler savurdu. Tehditlerin bir numaralı hedefi Müge Anlı'ydı. Uygun'un ağabeyi, 'Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu önce sen tadacaksın!' dedi.



'YAZAN BABA YÜREKLİLER VAR, HEPİNİZİ KESERİM'

Küstah paylaşımlarını ve tehditlerini sürdüren Uygun'un ağabeyi, 'Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor' ifadelerini kullandı.

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANMIŞTI!

Ümitcan Uygun en son bir kadınla uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşmıştı.

Bu videonun ardınan Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda Ümitcan Uygun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Uygun, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygun Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak biliniyor. Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ailesini programında ağırlamış, olayın çözülmesi için uzun süre çaba harcamıştı.

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