Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk'tan okulların açılacağı tarihe ilişkin son dakika açıklaması geldi. Uzaktan eğitim sürecinde en çok merak edilenler arasında yerini alan "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna en net yanıt Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. 15 Şubat tarihinin altını çizen Bakan Selçuk, velilerin ve çocukların durumunu göz önünde bulundurduklarını ve okulların yüksek kapasiteyle açılması noktasında kararlı olduklarını söyledi.