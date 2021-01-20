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"Oh be" Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor!

Koronavirüsle mücadelede vaka sayısındaki düşüşe paralel olarak yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranları da azalıyor. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir yoğun bakım doktorunun "Oh be" ifadesiyle paylaştığı boş yoğun bakım ünitesi fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Güncel / 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:58

Koronavirle mücadelede hız kesmeden alınan önlemler sayesinde ölüm ve vaka sayıları her geçen gün düşüyor. Sevindiren rakamlar doğru orantılı olarak hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayılarına da yansıyor. Yaklaşık iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi ve 30 bini geçen vaka sayısı 6 binlere kadar geriledi.



Çok sayıda beğeni aldı

Sosyal medyada gündem olan bir fotoğraf da Kocaeli'deki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan'dan geldi. Heppekcan'ın virüsle mücadelede yoğun geçen dönemin ardından 'Oh be' diyerek paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.



Uzmanlar uyarıyor

Ancak uzmanlar, düşen vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarının vatandaşları rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre; temizlik, maske ve mesafe önlemlerinde gevşeme olması durumunda karanlık günlere dönüş çok kısa olabilir.

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