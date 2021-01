"Oh be" Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor!

Koronavirle mücadelede hız kesmeden alınan önlemler sayesinde ölüm ve vaka sayıları her geçen gün düşüyor. Sevindiren rakamlar doğru orantılı olarak hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayılarına da yansıyor. Yaklaşık iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi ve 30 bini geçen vaka sayısı 6 binlere kadar geriledi.







Çok sayıda beğeni aldı



Sosyal medyada gündem olan bir fotoğraf da Kocaeli'deki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan'dan geldi. Heppekcan'ın virüsle mücadelede yoğun geçen dönemin ardından 'Oh be' diyerek paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.







Uzmanlar uyarıyor



Ancak uzmanlar, düşen vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarının vatandaşları rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre; temizlik, maske ve mesafe önlemlerinde gevşeme olması durumunda karanlık günlere dönüş çok kısa olabilir.