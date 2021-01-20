Mehmet Baransu'nun ağabeyi ile ilgili şok itiraflar!

Ülke çapında FETÖ'nün TSK'daki üyelerine yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmalarına, muvazzaf veya ihraç edilenlerin yanı sıra yıllar önce emekli olmuş rütbeli askerler de takılıyor. Bunun son örneği Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturmasına takılan emekli Yarbay Ali Ç. oldu. Halen özel bir havacılık şirketinde pilot olarak görev yapan Ali Ç. ankesörlü telefon soruşturmasına takılması üzerine 'itirafçı' oldu. Kendisinden sorumlu olan mahrem imamlar arasında, eski Taraf Gazetesi muhabiri 'Bavulcu' Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu'nun olduğunu söyledi. Ali Ç., 2010 yılındaki KPSS sorularını sızdırmaktan 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Yalçın Baransu'nun diğer mahrem imamlardan farklı bir kişiliği olduğunu dile getirdi.







'İKİ YÜZLÜ VE RİYAKARLIK YAPIYORLARDI'



İtirafçı olan Emekli Kurmay Yarbay Ali Ç. ifadesinde, Eskişehir'e atandığı 2009 Haziran ayından itibaren, o dönem Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Din Kültürü öğretmenliği yapan Yalçın Baransu isimli kişiyle ilişkilendirildiğini belirtti. Ali Ç., 'Onunla evinde görüşmeye başladım. Her şeyi tamamen siyasi düşünüyordu. Hatta 2009-2010 yıllarında Ak Parti hükümetini sevmediğini, cemaatin Ak Parti'nin yanında durmadığını söyledi. Ben de şaşırdım. 2009 yılında FETÖ'nün Ak Parti'ye karşı olduğunu öğrendim. Oysaki çok seviyorlarmış gibi davranıyorlardı. İki yüzlü ve riyakarlık yapıyorlardı' dedi.







'BELGELERİ KARDEŞİM VERDİ'



Baransu ile ilişkilendirildiği dönemde Ergenekon ve Balyoz davalarının devam ettiğini söyleyen emekli Kurmay Yarbay Ali Ç. ifadesini şöyle sürdürdü: ''Ordu ne güzel temizleniyor. Vatan hainleri ordudan atılıyor' dedi. İki bavul dolusu delilleri İstanbul'da savcıya veren şahsın Taraf Gazetesi yazarı kardeşi Mehmet Baransu olduğunu söyledi. Ordudan temizlenenlerin yerine ben ve benim gibi insanların geleceğini söyledi.



'NE CİMRİ ADAMSIN, YÜKSELMENİ ÖNLEYECEĞİM'



Baransu abi, Fetullah Gülen hayranı bir adamdı. Diğer abiler gibi Risale-i Nur, Kuran-ı Kerim okutmuyordu. Sürekli Gülen'in yazılarını indirerek okumamı istiyordu. Ağırlıklı olarak siyasi konulara giriyordu. 2011 yılına kadar düzenli görüştüm. Maaşımdan sürekli himmet parası istedi. Vermeyince, 'en sonunda seni şikayet edeceğim, ne cimri adamsın, yükselmeni önleyeceğim' diyerek üstü kapalı tehdit etti.'







KURAN'A EL BASTIRIP SORULARI VERDİ



Yalçın Baransu, KPSS davasında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 hapis cezasına çarptırıldı. Eşini de sınava sokarak full çektiren Yalçın Baransu'nun, KPSS sorularını örgüt mensuplarına Kuran-ı Kerim'e el bastırarak verdiği itirafçı ifadeleriyle ortaya çıkarılmıştı.