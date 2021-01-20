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'Bunak kadın' sorusuna Mehmet Durakoğlu'ndan skandal cevap: CHP'liyse hakaret sayılır değilse sayılmaz

Sözde gazeteci Ayşenur Arslan ve terör destekçisi İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal bir diyaloğa imza attı. Arslan'ın sorduğu, "Bunak kadın hakaret sayılır mı?" sorusuna verdiği çelişkili cevapla izleyenleri şaşırtırken sosyal medyada alay konusu oldu.

Güncel / 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:32
'Bunak kadın' sorusuna Mehmet Durakoğlu'ndan skandal cevap: CHP'liyse hakaret sayılır değilse sayılmaz

Sözde gazeteci Ayşenur Arslan ve terör destekçisi İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal bir diyaloğa imza attı.

DURAKOĞLU'NDAN ÇELİŞKİLİ CEVAP
Ayşenur Arslan'ın sorduğu, 'Bunak kadın hakaret sayılır mı?' sorusuna cevap veren Durakoğlu uzun bir süre düşündükten sonra, 'Hayır sanmıyorum, bunamak tıbbi de bir terim.' dedi.

Arslan, araya girerek, 'Benden söz ediliyor' deyince çark ederek büyük bir skandala imza atan terör destekçisi avukat Durakoğlu, 'Ha yani tabi o zaman olabilir, olur' dedi.

HAKİM BU İFADELERE HAKARET DEĞİL DEMİŞTİ
Durakoğlu'nun bu çelişkili ifadeleri, İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Özlem Yayla'nın, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a 'yalloz, köpek' gibi kelimeler kullanması nedeniyle 'hakaret' davası açılan Menşure Sütlüeroğlu hakkında 'hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde bir değerlendirmeyle' beraat kararı vermesini hatırlattı.

KİŞİYE GÖRE KARAR
Durakoğlu'nun Arslan'ın sorusunu yanıtlarken AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a yapılan hakaretleri hatırlayarak uzun süre bekleyerek hukuki bir konuda kişiye göre yorum yapması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Skandal açıklamalara sosyal medyadan tepki gösteren bir vatandaş, 'Bana dese hakaret yok ama kendilerinden birine denirse hakaret? Harika.' ifadelerini kullandı.

Ak PartiMilletvekili

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