Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A açıklaması: Yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Türksat-5A uydusunun alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı ve uydunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı' açıklamasında bulundu.



'OPERASYONLAR PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'



Bakan Karaismailoğlu, 'Uydunun elektrikli itki sistemi kullanılarak yaklaşık dört ay sürecek yörünge yükseltme manevraları ve uydu üzerindeki tüm operasyonlar planlandığı şekilde devam ediyor.' dedi.



