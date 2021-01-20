AK Parti'den Hayvan Hakları yasası açıklaması: Önümüzdeki haftalarda yasalaştıracağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin açıklama yaptı. Planın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirten Akbaşoğlu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.



'HAYVAN HAKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILDI'



Akbaşoğlu, 'Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız' dedi.