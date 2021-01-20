ABD'de Kongre binasına gidiş yolunda sıkı güvenlik!

ABD'de başkent Washington’da Donald Trump dönemine resmen son verecek yemin töreni, 6 Ocak’ta 5 kişinin hayatını kaybettiği ABD Kongre binası Capitol’ün Trump yanlılarınca işgali gölgesinde, bugün gerçekleşecek.



Sayısı 20 bini geçen Ulusal Muhafızlar, Başkan seçilen Demokrat Partili Joe Biden’in yemin töreni için Washington çevresindeki kilit bölgelere yerleştirildi.



HER SOKAK BAŞI KONTROL



Washington’da Kongre binasına gitmek için de her sokak başında araçlar, Ulusal Muhafızlar tarafından durdurulup, kimlik kontrolü sonrası geçiş yapabiliyor.



ÜM TEHDİTLERE KARŞI HAZIRLIK YAPILDI



Kongre binasına konuşlandırılan askeri birlikler; patlayıcı cihazlar, intihar saldırısı yapabilecek ‘kamikaze’ uçakları, bomba taşıma ihtimali olan uzaktan kumandalı insansız hava araçları ve törendeki konuklara ateş açılması gibi tehditlere karşı da hazırlandı.