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Utanmazların yaygarası! 'Erdoğan konuştu TBBM haber aplikasyonundan çıkarttı'

TBMM'de yaşanan kısa süreli teknik bir sorundan dolayı Sözcü Gazetesi haber aplikasyonunda görülmeyince arlanmaz sol medya yaygara koparttı.

Siyaset / 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:28
Utanmazların yaygarası! 'Erdoğan konuştu TBBM haber aplikasyonundan çıkarttı'

'2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşeti içinde felaket ve gözyaşlarından birisinin de Ayasofya'nın ibadete açılması olduğunu söyleyerek Türk milletinin milli ve manevi değerlerine açıkça düşmanlık eden Sözcü gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sert ifadelerle eleştirildi.
 
'Ben almıyorum siz de almayın'
Dün Cuma Namazı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözcü'nin 1 Ocak'taki alçak manşeti sorulunca şu cevabı verdi:
 
"Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır."
 
Sözcü TBBMM haber aplikosyonunda bir süre görülmedi
Yaşanan bu gelişmeden sonra TBMM'nin gazete apliaksyonunda kısa süreli bir teknik sorun oluştu. Bu sorunla Sözcü, bir süre aplikasyonda yer almadı. Muhalif medya TBMM'yi hedefine alarak, Erdoğan'ın açıklamasından sonra Sözcü'nün TBMM aplikasyonundan çıkartıldığını iddia etti.
 
TBMM Başkanlığı açıklama yaptı
TBMM Başkanlığı, haber aplikasyonlarından Sözcü gazetesinin kaldırıldığı haberini yalanladı. Şirket değişikliği sebebiyle aplikasyonda kısa süreliğine bir kesinti meydana geldiği belirtilirken, dün de aynı sorunun Milliyet gazetesi için yaşandığı aktarıldı. Söz konusu aplikasyonda şu anda Sözcü gazetesinin de yer aldığı ifade edildi. 

Recep Tayyip Erdoğan

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