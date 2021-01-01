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Milli projede gurur günü! Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Başkan Erdoğan tarafından bugün açılıyor

Türkiye’nin bir yüz akı projesi daha hizmete açılıyor. Doğu’nun çelik gerdanlığı Kömürhan Köprüsü ve ve Bağlantı Tüneli 16 ili bağlayacak. Estetik özellikleriyle göz kamaştıran proje sürüş güvenliğinin de garantisi olacak.

Güncel / 01 Ocak 2021 Cuma 10:00
Milli projede gurur günü! Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Başkan Erdoğan tarafından bugün açılıyor

Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına 2014'te başlanan stratejik konumdaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan projede gurur günü Başkan Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle yaşanacak. Kömürhan Köprüsü bölgede, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Şırnak, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, Erzurum, Şanlıurfa, Kars ve Bitlis olmak üzere 16 il için lojistik açıdan önemli bir yere sahip geçiş noktası olacak.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık: Yeni köprü ve tünelle güzergahta keskin virajların bulunduğu 1 km'lik bölüm kısaldı. Böylece Malatya- Elazığ arasındaki trafik güvenliği daha da artırılmış olacak. Hızlı ve güvenli trafik akışı imkanı ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanarak, bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunulacak.

Köprü teknik özellikleriyle Türkiye'de inşaat sektöründe yenilikler içeren örnek projelerden biri. Tamamı yerli teknoloji ve işgücü kullanılarak yapıldı ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünyada dördüncü sırada. Dünyada bu özellikte olan üç köprüden ikisi Rusya'da, biri Tayvan'da.

4 YÖNDE BULUŞMA NOKTASI

Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, proje doğu-batı, güneykuzey aksında önemli bir noktada bulunuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 köprülü kavşak ve petrol boru hattı deplasesi de var.

ESKİDEN KAZADAN GEÇİLMİYORDU ŞİMDİ YAŞAM YOLU OLDU

Yavuz Cengiz: Eskiden kazalardan geçilmiyordu. Şimdi Yollarımız otoban gibi yaşam yolu oldu. Köprü ile birlikte kamu ve özel yatırımlar arttı.
Kale Belediye Başkanı Murat Koça: Yılda yaklaşık 15-20 ölümlü kazanın yaşandığı ilçemizde şimdi kazalar yaşanmayacak.
Cemal Deliktaş: Eskiden ölüm yolu diyorlardı. Şimdi bütün keskin virajlar düzeltildi. Daha ne isteyebiliriz. Ölüm yolu hayat yolu oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Verilere göre, 2020'de Malatya Kale yolu üzerinde, 311 trafik kazası yaşandı.




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