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Emekli maaşlarıyla ilgili yeni karar! 81 ile yazı gönderildi

Bağ-Kur borçlarının yapılandırılma süresi uzatıldı. Bağ-Kur'lular borçlarını sildirdikten sonra kalan prim gün sayısının yetmesi halinde emeklilik dilekçesini verebilecek. Borcu bu ay silinenlerin emekli maaşları 1 Şubat 2021 itibariyle başlayacak.

Ekonomi / 02 Ocak 2021 Cumartesi 12:53
Emekli maaşlarıyla ilgili yeni karar! 81 ile yazı gönderildi

Bağ-Kur borçlarında yapılandırma süresi uzadı. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. Borcunu bu ay sildirenlerin 1 Şubat itibarıyla emekli aylıkları başlatılacak.

Bağ-Kur'lulara önemli bir müjde geldi. Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara yapılandırma süresi uzadı.

Borçlarını sildirenler 1 Şubat'ta emekli aylıklarını alacak. Dilekçe vermeyenlerin sigortalılığı dondurulacak. Bu durumda emekli aylığı bir ay gecikmeyle mart ayında bağlanacak. Daha önce dondurulan, emeklilik için gerekli hizmet sürelerine ait primlerini yatıran da emekli olabilecek.

SGK yazı gönderdi

Sosyal Güvenlik Kurumu, il ve ilçe teşkilatlarına prim borcu silinenlerin emekli aylığı, ölenlerin hak sahiplerinin taleplerinin değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yazısı gönderdi. 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla ödenmeyen prim borçlarının iki ay içinde ödenmez ya da yapılandırılmazsa sigortalılık süresi durdurulacak.

Bağ-Kur kapsamında çalışanların emekli olabilmesi için prim borcunun olmaması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor.

Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor

Prim tutarının tebliğ edilmesinin ardından tamamı marta kadar ödenirse sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ- Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabilecek. Bağ-Kur'lu olup da çalışmaya devam edenlerin emekli olabilmesi için 1 Kasım 2020 ile emekli olacakları tarih arasındaki günlerin primlerini yatırması gerekiyor.

Sağlık hizmeti alınacak

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra 60 günden fazla borçlarının olmaması durumunda, GSS borcu olanların son bir yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Hastaneye gidildiğinde provizyon alınabilecek.

Aralıkta başvuranlar aylık alacak

Dilekçesini 31 Aralık 2020'den önce verenler ocaktan geçerli olacak şekilde emekli aylığı alabilecek. 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu olanlar kendi adına bağımsız çalışanlar, yani Bağ-Kur'lular ile tarımda kendi adına çalışanlar geçmiş prim borçlarını 2021'in ocak ayı sonuna kadar ödemez ya da yapılandırmazlarsa sigortalılıkları durdurulacak.

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