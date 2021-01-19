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Zincirleme kaza! 22 araç hurdaya döndü!

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yerini don ve buzlanmaya bıraktı. Buz pistine dönen kentin iki farklı noktasında zincirleme trafik kazaları meydana geldi. 22 aracın karıştığı kazalarda 10 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 19 Ocak 2021 Salı 22:31
Zincirleme kaza! 22 araç hurdaya döndü!

Diyarbakır'da etkisini yitiren kar yağışı akşam yerini don ve buzlanmaya bıraktı. Yolların buz tuttuğu Diyarbakır'da iki farklı trafik kazası meydana geldi.



İlk kaza, merkez Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde meydana geldi.



16 otomobil yolda yaşanan buzlanmadan kaynaklı olarak peşe peşe birbirlerine çarparak kaza yaptı. Yaşanan trafik kazasında 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



İkinci trafik kazası ise, merkez Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Buradaki trafik kazasında ise aralarında ticari araçlarında bulunduğu 6 otomobil yolun buzlanmasından dolayı birbirine girdi. Yaşanan trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Her iki trafik kazasında otomobiller polis ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırılmasıyla trafik polis ekiplerince tekrar normale döndü.

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