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Sosyolog Prof. Nur Vergin, hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin (80), İstanbul’da hayatını kaybetti.

Güncel / 19 Ocak 2021 Salı 00:02
Sosyolog Prof. Nur Vergin, hayatını kaybetti

Vergin'den haber alınamaması üzerine polis çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, Nur Vergin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedi hastane morguna kaldırılan Vergin'in vefatında şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

NUR VERGİN KİMDİR?

İstanbul'da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

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