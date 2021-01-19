İnce'den CHP'ye veda!

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeni bir parti kurma hazırlığı için kolları sıvadı.



Son dönemlerde CHP yönetimiyle ters düşen İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti içinde diktatörlük yaptığını belirterek Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı almasından sonra, parti tüzüğü ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıklamıştı.



1 MART'TA İSTİFA EDECEK



Memleket Hareketi'ni başlatan ancak halen CHP'den istifa etmeyen Muharrem İnce'nin, partiden ne zaman ayrılacağına dair önemli bir iddia geldi.



Muharrem İnce'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, istifa tarihini açıkladı.



Bayer, Muharrem İnce'nin CHP'den 1 Mart'ta istifa edeceğini duyurdu.



