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Hatay KADEM'den 'Göç Ve Kadın' Konulu Kısa Film Yarışması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hatay İl Temsilciliği tarafından "Göç ve Kadın" konulu kısa film yarışması düzenlenecek.

Kültür-Sanat / 12 Ocak 2021 Salı 15:30
Hatay KADEM'den 'Göç Ve Kadın' Konulu Kısa Film Yarışması

Temsilcilikten yapılan açıklamaya göre, yarışma ile sanatın evrenselliği ve anlatım gücünden yola çıkarak hayatın içinde göçmen bir kadın olarak var olma çabasına dikkat çekilmek isteniyor.

Amatör ya da profesyonel, sinemaya ve kısa filme ilgi duyan herkesin katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 27 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Jüri üyeliğini, oyuncular İpek Tuzcuoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Türker Elitaş, KADEM Hatay Temsilcisi Selma Tunç, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yönetmen Recep Çetin ve yönetmen Ümit Sıkar'ın yapacağı yarışmada birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira ve üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek.

Ödül töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak yarışmanın şartname ve başvuru bilgilerine 'www.kademsanat.com' web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.




Kaynak : AA

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