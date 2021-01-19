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CHP'li İzmit belediyesi iki heykel denemesinde de Atatürk'e benzetemedi

CHP en iyi yaptığı iş olan heykelcilikte bile çuvalladı. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Sanat Sokağı'na Atatürk heykeli yaptırdı. Heykelin Atatürk'ü benzemediği, hatta "uzak akrabası bile olamayacağı" konuşuldu. Tartışma yaratan heykelin ortadan kaybolmasının ardından CHP'li belediye yerine yeni bir heykel yaptırdı. Fakat yeni heykel eskisini arattı. CHP tek yaptığı "hizmet" olan heykelde bile çuvalladı.

Güncel / 19 Ocak 2021 Salı 16:04
CHP'li İzmit belediyesi iki heykel denemesinde de Atatürk'e benzetemedi

CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'in başkan olduğu İzmit Belediyesi'nde İzmit Sanat Sokağı'ndaki Atatürk heykeli eylül ayında ortadan kayboldu. İzmit Belediyesi yeni heykeli yapmak için iki günlük halk oylaması yaptı, seçim sandığı kurdu. Belediye oylamanın sonucunu açıklamadı ama yaklaşık üç ay sonra dört farklı heykelden 2 numaralı heykeli yaptırıp yerine koydu.



HEYKEL TARTIŞMA YARATTI: UZAK AKRABASINA BİLE BENZEMİYOR

Fakat belediyenin yaptığı heykel beğenilmedi. Atatürk heykelinin Atatürk'e benzememesi tartışma yarattı.


(Eski heykel)

İzmit Sanayi Mahalli Muhtarı İsmail Moğultay söz konusu heykel için, 'Maalesef ki Atatürk'ün uzak akrabasına bile benzemiyor. Atamızın heykelini neden bu hale getirdi bu heykel tıraş' diye yazdı.



İKİNCİ HEYKEL DE OLMADI

Aralık ayının ortasında yerine konulan heykel bu kadar çok tartışılınca, belediye sessiz sedasız yeni Atatürk heykeli yaptırdı. Ancak yeni heykel de tartışmaları bitirmedi. Zira bu Atatürk heykelinin de Atatürk'e benzemediği görüldü.


(Yeni heykel)

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