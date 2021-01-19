Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristler artık yok!

MSB, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



MSB: KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ...



Operasyonun detaylarını sosyal medyadan paylaşan Millî Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.















