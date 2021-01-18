Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ’nin yeni prototiplerinden ilk görüntü

BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini geçtiğimiz aylarda başarıyla tamamlamıştı.
BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini geçtiğimiz aylarda başarıyla tamamlamıştı. Tamamen otonom olarak uçan akıllı uçuş sistemine sahip CEZERİ, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükselmişti. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın üretim tesisinden çekip paylaştığı video kaydında CEZERİ'nin yeni prototipleri kameraya yansıdı.