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İstanbul'da günlerdir yapılan kar yağışı uyarılarına rağmen tedbir alınmayınca megakent felç oldu!

İstanbul'da kar bu sabah etkisini artırdı. Buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok araç buz pisti gibi yollarda kaydı, kazalar yaşandı. Günlerdir yapılan uyarılara rağmen İBB'nin tedbir almaması yılın ilk etkili karında megakenti felç etti.

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:37
İstanbul'da günlerdir yapılan kar yağışı uyarılarına rağmen tedbir alınmayınca megakent felç oldu!

İstanbul'da kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti, rampaları çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerek kaydı.

İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.



İBB'NİN YOLLARDA ÇALIŞMA YAPMADIĞI GÖRÜLDÜ

Sabaha saatlerinde başlayan kar yağışına CHP'li İBB'nin müdahale yapmakta yetersiz kaldığı görüldü kentin birçok noktasında kar yağışı sonrası yaşanan kazalar trafiği durma noktasına getirdi.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAZALAR

TEM İstoç-Tekstilkent Yönü, orta şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.

D100 Ambarlı-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.



D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece Yönü, orta şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

D100 Saadetdere -Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

Kemerburgaz Ayrımı- Göktürk yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle gözü görmezken, vatandaşlar ise durakta otobüs bekledi.

Kar küreme araçlar ise ara sokaklarda çalışma yaptı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle adeta göz gözü görmedi. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ise duraklara sığınarak otobüs bekledi.

Öte yandan kar küreme araçları ise ara sokaklarda çalışma yaparak yolları trafiğe açmaya çalışıyor.

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