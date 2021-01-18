'Fuat Avni' hesabını yönetiyordu! Mustafa Koçyiğit'in cezası belli oldu

FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesi'nin işgali davasında 2 sanık müebbet, 15 sanık ise 16 yıl 6 aya kadar hapisle cazalandırıldı. Sanıklardan, "Fuat Avni" sosyal medya hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme girişimine ilişkin 17 sanıklı davada karar açıklandı.
Mahkeme, sanıklara 7 yıl 6 ay ile müebbet hapis cezası arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi.
FUAT AVNİ HAKKINDA KARAR
Sanıklardan, "Fuat Avni" sosyal medya hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.