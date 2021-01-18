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Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İzmir İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti"ni sürdüren üç aile, parti binasının girişine siyah çelenk bıraktı. Terör örgütü PKK tarafından 9 yıl önce kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, ''İzmir İl Başkanlığı önünde de 332 gündür nöbetteyim. Ben bunlara defalarca çağrıda bulundum. Bana bir hesap sorun? Gelin benimle muhatap olun ama yok'' ifadelerini kullandı.

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:15
Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı

Terör örgütü PKK tarafından 9 yıl önce kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, gazetecilere, Diyarbakır'da Hacer annenin yürekli tavrından cesaret alarak HDP önünde mücadeleye başladığını söyledi.

Çocuğunu geri istediğini belirten Laçin şöyle konuştu:

'Benim sloganım şudur, '83 milyon Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir.' 38 yıl oldu yeter. Vicdan yok bunlarda. Bunlarda vatan sevgisi yok. Halkın Demokrasi Partisi yazmışlar, üzülüyorum. Halkın Demokrasi Partisi değil, halkın çocuklarını dağa kaçıran partisidir, açık ve net ortadadır. Halkın Demokrasi Partisi ise ben halkım, nerede benim çocuğum?'
Laçin, yıllardır canlarının yandığını, bu nedenle evladına kavuşacağı güne kadar nöbete devam edeceğini dile getirdi.

'BEN BUNLARA DEFALARCA ÇAĞRIDA BULUNDU: BANA BİR HESAP SORUN?'

Evlat nöbetinin, Diyarbakır dahil, 505'inci gününde olduğunu hatırlatan Laçin, 'Bunlar istediği kadar beni tehdit etsinler. İzmir İl Başkanlığı önünde de 332 gündür nöbetteyim. Ben bunlara defalarca çağrıda bulundum. Bana bir hesap sorun? Gelin benimle muhatap olun. Deyin ki senin bizim kapımızda ne işin var veya beni şikayet edin ama yok...' dedi.

Laçin ve evlat nöbeti tutan Yasin Dülge ile Muhabbet Alemdağ, açıklamanın ardından HDP binasına siyah çelenk koydu.

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