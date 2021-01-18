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Cumhuriyet gazetesinin İstanbul Havalimanı yalanı elinde patladı! İGA'dan iftiraya net cevap!

CHP yandaşı ve yalanın tek adresi olan Cumhuriyet gazetesi yine İstanbul Havalimanı'nı hedef alan bir habere imza attı. Gazete, yoğun kar yağışı nedeniyle uçakların İstanbul Havalimanı'na iniş yapamadığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan İGA, Cumhuriyet gazetesinin yalanını ortaya çıkardı. İGA'dan yapılan açıklamada, apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı, 300 kişiden oluşan kar mücadele ekibinin toplam 130 araç ve ekipmanla dün geceden bu yana yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:14
Cumhuriyet gazetesinin İstanbul Havalimanı yalanı elinde patladı! İGA'dan iftiraya net cevap!

İftira ve yalanların gazetesi CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, İstanbul Havalimanı hakkında bir yalan habere daha imza attı. Avrupa'nın en büyükleri arasında olan İstanbul Havalimanı'nı her fırsatta kötülemeye çalışan Cumhuriyet gazetesi bu sefer de kar yağışı nedeniyle uçakların piste iniş yapamadığını iddia etti.



Algı operasyonlarının bir numaralı adresi olan Cumhuriyet gazetesinin 'İstanbul'un kuzeyinde yer alan havalimanı civarında kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte uçaklar havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı' ifadelerini kullanarak yaptığı haberin yalan olduğu kısa sürede anlaşıldı.



TÜM PİSTLER AÇIK

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş'den yapılan açıklamada, kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü ve tüm pistlerin açık olduğu belirtildi.

300 KİŞİLİK KAR MÜCADELE EKİBİ GÖREV BAŞINDA

Açıklamada, apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda, 300 kişiden oluşan kar mücadele ekibinin toplam 130 araç ve ekipmanla dün geceden bu yana yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

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