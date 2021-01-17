Yeni koronavirüs aşıları ne zaman gelecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi

Bakan Koca, Çin aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını, kısa süre içinde 10 milyon doz gelmesini beklediklerini belirtti. CHP başta olmak üzere muhalefet partileri ve bazı çevreler Türkiye'nin yaptığı aşı anlaşmalarını gündeme getirip 'Aşılar nerede, sözleşmeleri gösterin' gibi söylemlerle kara propaganda yapma hevesine düştü.



Koca, AK Parti MKYK toplantısında aşıya ilişkin gelişmeler ve kamuoyundaki bazı tartışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, toplamda 50 milyon doz aşı için imza atıldığını söyleyerek Pfizer aşısı ile ilgili de olumlu gelişmelere dikkat çekti. Yapılan anlaşma gereği önümüzdeki günlerde ilk partinin Türkiye'ye ulaşacağını, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aşı takvimine dahil edileceğini kaydetti.



Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde parça parça gelecek aşıların 10 milyon dozu bulacağını ve daha önce açıklanan aşı takvimine göre yapılacağını söyledi. Koca, birkaç ay içinde 50 milyon dozun tamamlanmış olacağının altını çizdi. Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre vatandaşlar aşıya ilişkin durumlarını e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.



YAŞLILARIN EVİNE KADAR ULAŞTIRILACAK



Aşılama sürecinde çok hızlı yol alan Türkiye, aşılamaya daha önce başlayan birçok ülkeyi şimdiden geride bıraktı. Aşılamanın üçüncü gününde dün 23.50 itibarıyla 678 bin 366 sağlıkçı aşı oldu.



Türkiye'de 1 milyon 100 bin sağlıkçı var. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının yarına kadar tamamlanması bekleniyor. Ardından evde bakım hastası yaşlılar, huzurevinde kalanlar ve engelliler aşılanacak. İstanbul'da bunun için ekipler oluşturuluyor.



