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Sosyal medya bu vahşeti konuşmuştu... Eşine falçatayla saldıran cani tutuklandı!

Boşanma aşamasında olduğu eşinin yüzünü falçatayla yaralayan ve gözaltına alınan Mesut Öztürkmen, tutuklandı.

Yaşam / 17 Ocak 2021 Pazar 15:10
Sosyal medya bu vahşeti konuşmuştu... Eşine falçatayla saldıran cani tutuklandı!

Ukrayna uyruklu Anna Butim, Bakırköy'deki bir AVM'de boşanmak istediği eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğradı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Yüzünün her tarafı kesik olan ve tanınamaz hale gelen kadın, son görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Yaşanan vahşi olaya tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise "MesutÖztürkmentutuklansın" etiketi ile emniyetten yardım istedi.

"HALA ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR"

Yaralı kadın da paylaşımında, "Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından saldırıya uğradım. Yüzüm felçli kalacak ve beni hala ölümle tehdit ediyor. Allah'ım lütfen beni koru." sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

Boşanmak isteyen Ukraynalı kadın, Bakırköy de saldırıya uğradı

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ise harekete geçerek olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Öztürkmen verdiği ifadesinde; 5 aydır eşini görmediğini, sosyal medya üzerinden takip ettiği baldızının bir alışveriş merkezinde olduklarını bildiren paylaşım yapması üzerine olay yerine gittiğini anlattı.

'YANINDA ERKEK VARDI' İDDİASI

Öztürkmen, eşinin yanındaki bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek bunun üzerine kendisine hakim olamayıp yanındaki falçatayla olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin emniyette intihara teşebbüs ve tehdit suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut Öztürkmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ukrayna

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