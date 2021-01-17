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PKK'nın telsiz iletişimi çökertildi!

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla sözde örgüt yönetimi ile kırsal kadroların bağlantılarına engel olunurken telsizle talimat alamayan alt kademelerde çözülme, kaçış ve teslim olmalar arttı. Teslim olan veya sağ yakalanan teröristler, ifadelerinde telsiz kullandıkları zaman yerlerinin tespit edilmesinden korkan sözde üst yönetimin kendileriyle bağlantı kuramadığını anlattı

Güncel / 17 Ocak 2021 Pazar 13:54
PKK'nın telsiz iletişimi çökertildi!

Jandarma Genel Komutanlığının son 3 yıldaki terör operasyonlarında 815 el telsizi ve ülkeler arası görüşme yapılabilen uzun menzilli telsiz ele geçirildi, terör örgütü PKK/KCK içindeki haberleşmenin önceki yıllara göre yüzde 80 azaldığı belirlendi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yurt içinde PKK/KCK'ya karşı 'terörü kaynağında yok etme' ve 'terör örgütlerinin faaliyet yürüttüğü her alanda etkisiz hale getirilmesi' prensibiyle düzenlenen 'Kıran', 'Kapan' ve 'Yıldırım' operasyonları başarılı bir süreci ortaya çıkardı.



Jandarma Genel Komutanlığınca, kırsal ve barınma alanlarına yönelik operasyonlarda 2018'de 330, 2019'da 279 ve 2020'de 206 olmak üzere 815 el telsizi ve ülkeler arası görüşme yapılabilen uzun menzilli telsiz ele geçirildi.

Ele geçirilen telsizlerle bağlantılı olarak örgüt içi iletişimin önceki yıllara göre yüzde 80 azaldığı belirlendi.

İletişim kuramayacak seviyeye gelen sözde örgüt yönetimi ile kırsal kadroların bağlantılarına engel olunurken telsizle talimat alamayan alt kademelerde çözülme, kaçış ve teslim olmalar arttı.

TERÖRİSTLER DİKEN ÜSTÜNDE!

Özellikle son dönemde icra edilen ve 153 teröristin etkisiz hale getirildiği 'Yıldırım operasyonları'yla örgütün yok olma süreci hızla devam ediyor.



Teslim olan veya sağ ele geçirilen teröristler, verdikleri ifadelerde çok sayıda telsizin güvenlik güçlerinin eline geçtiğini anlattı.

Teröristler, ellerinde kalan telsizleri kullandıkları zaman yerlerinin tespit edilmesinden korkan sözde üst yönetimin kendileriyle bağlantı kuramadığını ve çaresiz kaldıklarını belirtti.

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