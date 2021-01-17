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Korona aşısı ile ilgili müjdeli haber!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması geldi. Yeni koronavirüs aşıları iki haftaya Türkiye'ye ulaşacak. Böylece stok ve yeterlilikle ilgili spekülasyon peşinde olan çevreler için de konu kara propagandaya tamamen kapanmış olacak. Peki hangi aşılar ne zaman geliyor? İşte koronavirüse karşı verilen mücadelede en önemli aşama olan aşıda yaşanan son dakika gelişmesi ve Bakan Koca'nın açıklamaları

Sağlık / 17 Ocak 2021 Pazar 18:48
Korona aşısı ile ilgili müjdeli haber!

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Türkiye, Kovid-19 ile mücadelenin en etkin yöntemi haline gelen aşılama işlemlerine hızlı bir şekilde başladı. Bu konuda önümüzdeki döneme ilişkin takvim de netleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılar ile ilgili imzaların atıldığını belirtti.
 
'Aşı konuda hiçbir sıkıntı yok. Herkese yetecek aşı var' diyen Bakan Koca, Çin aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını, kısa süre içinde 10 milyon doz gelmesini beklediklerini belirtti. CHP başta olmak üzere muhalefet partileri ve bazı çevreler Türkiye'nin yaptığı aşı anlaşmalarını gündeme getirip 'Aşılar nerede, sözleşmeleri gösterin' gibi söylemlerle kara propaganda yapma hevesine düşmüştü. Bakan Koca'nın son açıklamasında sağlık hassasiyeti üzerinden oynanmak istenen bu oyunun önünü kapattı.
 
Ayrıca Koca Pfizer Biontech aşısıyla ilgili çok kritik bir gelişmeyi de aktardı. İşte korona aşısında dair son dakika bilgileri;
 
PFIZER BIONTECH DE GELİYOR
 
Bakan Fahrettin Koca, AK Parti MKYK toplantısında aşıya ilişkin gelişmeler ve kamuoyundaki bazı tartışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, toplamda 50 milyon doz aşı için imza atıldığını söyleyerek Pfizer aşısı ile ilgili de olumlu gelişmelere dikkat çekti. Yapılan anlaşma gereği önümüzdeki günlerde ilk partinin Türkiye'ye ulaşacağını, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aşı takvimine dahil edileceğini kaydetti.
 
 
50 MİLYON DOZ TAMAMLANIYOR
 
Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde parça parça gelecek aşıların 10 milyon dozu bulacağını ve daha önce açıklanan aşı takvimine göre yapılacağını söyledi. Koca, birkaç ay içinde 50 milyon dozun tamamlanmış olacağının altını çizdi. Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre vatandaşlar aşıya ilişkin durumlarını e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.
YAŞLILARIN EVİNE KADAR ULAŞTIRILACAK
 
Aşılama sürecinde çok hızlı yol alan Türkiye, aşılamaya daha önce başlayan birçok ülkeyi şimdiden geride bıraktı. Aşılamanın üçüncü gününde dün 23.50 itibarıyla 678 bin 366 sağlıkçı aşı oldu. Türkiye'de 1 milyon 100 bin sağlıkçı var. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının yarına kadar tamamlanması bekleniyor. Ardından evde bakım hastası yaşlılar, huzurevinde kalanlar ve engelliler aşılanacak. İstanbul'da bunun için ekipler oluşturuluyor.

Ak Parti

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