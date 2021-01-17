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Kar yağışı sonrası İstanbullulara müjdeli haber! Baraj doluluk oranı arttı mı?

Türkiye'de gözler İstanbul'daki barajlara çevrilmiş, kar ve sağanak yağışlar bekleniyordu. Cuma akşamı başlayan kar yağışının devam etmesi üzerine İstanbul'daki barajların doluluk oranının arttığı müjdesi geldi.

Yaşam / 17 Ocak 2021 Pazar 15:48
Kar yağışı sonrası İstanbullulara müjdeli haber! Baraj doluluk oranı arttı mı?

Sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle beraber özellikle İstanbul ve çevresinde başlayan yoğun kar yağışı gece saatlerinde etkili olarak devam ederken Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre; bugün ve yarın etkisini sürdüreceği bildirildi. İstanbul genelinde devam eden yağışlı hava, barajlardaki su seviyesini de arttırdı.

İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı bugün itibarıyla 10,32 artarak yüzde 29,48 seviyesine ulaştı. Her bir barajdaki doluluk oranı ise bugün itibarıyla; Ömerli 25,89, Pabuçdere 15,36, Sazlıdere 10,30, Büyükçekmece 29,76, Alibey 40,47, Terkos 31,83, Kazandere 33,69, Elmalı 32,42, Darlık 48,78, Istrancalar 92,86 olarak kaydedildi.

İSKİ'DEN KRİTİK UYARI

İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su sayaçları ve tesisatlarının donma tehlikesine karşı yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. İSKİ'nin açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

'İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.'

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