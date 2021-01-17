FBI açıkladı! Ortalık karışacak! Çin ve Rusya'nın ABD'deki kongre binasına kanlı baskınla bağlantıları mı var?

ABD'nin ABC News kanalının haberine göre, FBI yetkilileri soruşturmanın bir parçası olarak, bir Fransız vatandaşı tarafından, baskından hemen önce radikal sağcı kilit figürlere ve gruplara yapılan 500.000 dolarlık Bitcoin ödemelerini inceliyor.



Haberde söz konusu ödemelerin, kripto para birimi transferlerini analiz eden bir şirket tarafından geçen hafta çevrimiçi olarak belgelendiği ve yayınlandığı bildirildi. Bitcoin ödemeleri, halka açık bir defterde belgelendiği için izlenebilir.



FBI yetkilisi, söz konusu para transferlerinin yapıldığı hesap sahibinin 'oldukça şüpheli' bir şekilde baskından yaklaşık 1 ay önce, 8 Aralık 2020'de hayatını kaybettiğini ve bu transferlerin başka kişi veya kişiler tarafından yapıldığını söyledi.



Chainalysis tarafından yapılan araştırmaya göre, yaklaşık 522.000 dolar (3 milyon 900 bin tl) değerinde olan 28.15 Bitcoin çoğu aşırı sağcı aktivistlere ait 22 ayrı adrese gönderildi.



İlk olarak ABD'nin 'Yahoo News' haber sitesi tarafından vurgulanan Chainalysis blog yazısı, en fazla parayı (13.5 Bitcoin) aşırı sağcı podcaster Nick Fuentes'in aldığını aktardı.



Ayrıca FBI ve Washington DC polisi tarafından yayınlanan ortak raporda, 6 Ocak'taki baskından bu yana, 'Rusya ve Çin'in bu fırsatı değerlendirdikleri ve Başkanlık devir teslimi sırasında çıkarlarını ilerletmek için kaotik ortamı değerlendirdikleri' ifade edildi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, FBI yetkilileri, Rusya, Çin ve başka ABD karşıtı güçlerin ülkedeki aşırı sağcı grupları desteklediğine dair ellerinde 'bulgular' olduğunu açıkladı.



ABD basınında çıkan haberde Rusya ve Çin ile ilgili şu noktaların altı çizilmiş:



'Rus medyası kongre baskını olayının şiddetini ve kaotik doğasını, Başkan Trump'ın görevden alınması ve sosyal medya sansürü ile ilgili temaları büyütüyor. 'En az bir örnekte, bir Rus vekili, ANTIFA üyelerinin kendilerini Başkan Trump'ın destekçileri olarak gizlediklerini ve Kongre Binası'na saldırmaktan sorumlu olduklarını iddia etti.'



Çin medyası, 'ABD'yi karalamak, aciz göstermek için çabaladı. Ayrıca Çin'in Hong Kong'daki protestoculara uyguladığı baskıyı haklı çıkarmak için hikâyeyi kongre baskını ile ilgili haberleri kullandı.'



KARŞILIKLI FAYDA



Güvenlik yetkilileri ve analistleri, iki bilim insanının JustSecurity web sitesinde şubat ayında yayınlanan bir makalesinde belirttiği gibi, 'Batılı beyaz üstünlükçüler ve Rus hükümeti arasında uzun süredir karşılıklı fayda üzerine kurulu ilişki' olduğunu söylüyorlar.



Geçen yıl Michigan ve Washington DC'deki Trump yanlısı mitinglerde konuşan Fuentes, ProPublica haber kuruluşuna 6 Ocak Çarşamba günü kongre baskınına katılmadığını, orada hiç bulunmadığını söyledi.



Yetkililer, kongre baskınının arkasında herhangi bir dış güç olup olmadığı ile ilgili olarak 'Buna, önemli bir uluslararası terörle mücadele veya karşı istihbarat operasyonu gibi bakıyoruz ve muamele ediyoruz. Her şeye bakıyoruz: Para, seyahat kayıtları, mizaç, hareket, iletişim kayıtlarına bakıyoruz.' dedi.

