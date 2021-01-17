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Casus Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı! Gözler kiralık kasalarda

Savunma Sanayii’nin sırlarını para karşılığı yabancılara sızdırdığı ortaya çıkan Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı. Evinde 5 milyon euro ele geçirilen Özbilgin’in kiraladığı banka kasaları aranacak. Yapılan büyük operasyonda Özbilgin'in ihalelerle ilgili yabancı firma temsilciliği de yapan şirketlere gerekli bilgileri sızdırdığı, bu kapsamda ihaleye giren firmaların rakamları kırarak haksız kazanç sağladığı, Özbilgin ve diğer şüphelilerin bu yöntemle rüşvet çarkı oluşturdukları tespit edildi. İşte son dakika detaylar...

Güncel / 17 Ocak 2021 Pazar 10:40
Casus Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı! Gözler kiralık kasalarda

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihalelerle ilgili teknik bilgi sızdırdığı tespit edilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği son dakika operasyonla çökertilen casusluk ve rüşvet şebekesine ilişkin, evindeki aramada 5 milyon euro ele geçirilen eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı. Özbilgin'in kiraladığı banka kasalarının da bulunduğu, yapılacak aramanın soruşturma açısından büyük önem taşıdığı öğrenildi.

'MOSKOVA TAPE KAYITLARI' SORULDU

Özbilgin, aralarında yabancı firma temsilciliği de yapan şirket temsilcilerine ihalelerle ilgili teknik bilgileri sızdırmakla suçlanıyor. Bu yöntemle belirlenen kriterleri öğrenen şirketler, ihalelerde fiyatları kırarak haksız kazanç sağladı. İhale bilgilerini sızdırarak vurgun yaptığı belirlenen Özbilgin ile birlikte yabancı firma temsilciliği yapan şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Özbilgin'in ihalelerle ilgili yabancı firma temsilciliği de yapan şirketlere gerekli bilgileri sızdırdığı, bu kapsamda ihaleye giren firmaların rakamları kırarak haksız kazanç sağladığı, Özbilgin ve diğer şüphelilerin bu yöntemle rüşvet çarkı oluşturdukları tespit edildi. Özbilgin'in evinde yapılan aramada 5 milyon euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan diğer 5 kişinin evlerinde de yüklü miktarda döviz bulundu. Öte yandan Özbilgin'in ifadesinde Moskova görüşmelerinin tape kayıtlarına yer verildi. Özbilgin, "Oradan bir yangın söndürme uçağı alma durumu var 5 tane. Bunu bir araştır. İhale var, biz alıyoruz da adaylardan birisi onlar olabilir" sözlerine ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarıyla bir alakam yoktur. 'Ruslara satılması için görüştüğüm şahsın tanıdığı varsa onlarla ilgilen' şeklinde bir görüşmedir" ifadesini kullandı.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Özbilgin, bilgileri sızdıran firma sahibi Mustafa Sırrı Akın, firma çalışanı Emre Özlük ve müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özbilgin, fiziki takip ve tape kayıtları ile somut delillerin bulunması gerekçesi ile "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçu ile cezaevine gönderildi. Akın, Özlük ve Durmaz ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı kondu. Özbilgin'in bazı bankalarda kiralık kasa tuttuğu, kasalarda arama yapılacağı öğrenildi. Nöbetçi mahkemenin tutuklama kararında Özbilgin'in kiraladığı kasalarda henüz aramanın tamamlanmadığı, ele geçirilen dijital materyallerde ise incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

EVDEKİ 5 MİLYON EURO İÇİN 'EMANETTİ' DEDİ

Son dakika gelen haberde ifadesinde paraları emanet olarak aldığını ileri süren Özbilgin, "Evimde çıkan paralar müşavirlik firması sahibi Emre A.D.'ye ait. Parayı aracımda bıraktı ve Bodrum'a gitti. Sonra tekrar geri alacaktı" dedi.

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