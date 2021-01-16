Antalya Kaş'ta bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ni 2020 yılında 257 bin 561 kişi ziyaret etti ve karşılığında 4 milyon 811 bin 522 lira gelir sağlandı. 2019 yılında ise 12 ay açık kalmasına rağmen Patara Antik Kenti'ni 176 bin 743 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 1 milyon 555 bin 771 lira gelir elde edilmişti. Patara Antik Kenti, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 ay ziyarete kapalı olmasına rağmen bir önceki yıla göre 80 bin 818 kişi daha fazla ziyaretçi çekti.



Bunun yanında sağlanan gelirde de bir önceki yıla göre 3 milyon 255 bin 751 lira artış sağlandı. Patara Antik Kenti, 2020 yılı içinde en çok ziyaretçiyi 84 bin 517 kişi ile ağustos ayında ağırladı. Ağustosta sağlanan gelir de 1 milyon 593 bin 90 lira oldu. 2020 yılında Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ve gelir sağlayan ören yeri olan Patara Antik Kenti, ziyaretçi sayısı ve gelirde tüm zamanların rekorunu da kırmış oldu.



OSMANLI'NIN İLK TELSİZ TELGRAF İSTASYONU

2020 yılının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından, antik kentte yoğun bir çalışma başlatıldı. Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve ekibi tarafından yürütülen kazılar 12 aya yayıldı. Patara Antik Kenti'ndeki tarihi Roma Tiyatrosu'na başlatılan sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Patara Antik Kenti'nde bulunan dünyada ayakta kalmış tek antik deniz feneri olma özelliğini taşıyan Neron Deniz Feneri'nde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar halen devam ediyor.



Bunun yanında 2 yıl önce varlığı tespit edilen Osmanlı'nın ilk Telsiz Telgraf İstasyonu'nda restorasyon çalışmaları başlamak üzere. Patara'nın şehir giriş takındaki restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları tamamlandı. Patara Antik Kenti Karşılama Merkezi tamamlanmak üzere. Bunun yanında Patara Antik Kenti, 2020 Patara Yılı dolayısıyla birçok kültürel etkinliği ev sahipliği yaptı. Tiyatro, konser ve spor etkinlikleri yapıldı. Koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılında Patara Antik Kenti'ne olan ilgi arttı.



İSKENDER'İN KUŞATTIĞI KENTLER ARASINDA

Patara Antik Kenti, Likya Birliği'ne uzun süre başkentlik yaptı. Likya Birliği Meclisi toplantıları, Patara Antik Kenti'nde bulunan Likya Birliği Meclisi Binası'nda yapılmaktaydı. Likya Birliği Meclisi, dünyanın ilk demokratik meclisi olarak bilinir. Likya Birliği Meclisi Binası, 2010 yılında TBMM tarafından restore edildi. Patara Antik Kenti'nde en önemli kalıntılardan biri de girişteki Zafer Takı veya giriş takıdır. Patara Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda elde edilen verilere göre kentin tarihi MÖ 8'inci yüzyıla kadar uzanmaktadır ve İskender'in kuşattığı kentler arasında yer almaktadır. Roma Dönemi'nde de Likya- Pamphylia eyaletlerinin başkentliğini yapmıştır. Patara Limanı da Roma İmparatorluğu'nun üç önemli limanından biridir. Ancak Patara Limanı sahası günümüzde kumlarla dolmuş durumda. Noel Baba olarak bilinen Ortodoksların kutsal saydığı St. Nikolaos'un da doğum yeri Patara'dır.



Dünyaca ünlü Patara Plajı da antik kentin içindedir. Plaja girişte, antik kente giriş yapar gibi giriş yapılır. Uzun süre plaja gelmek isteyenlere özel bir bilet veriliyor. Patara Antik Kenti'ne giriş ücreti ise 30 lira.