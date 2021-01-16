Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi

Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri yapıldı. Eğitime Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları da destek verdi.



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amfibi Görev Grup Komutanlığınca amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimlerin Ege Denizi'nde icra edildiği, eğitimlere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.