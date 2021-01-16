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İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı...

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı geçtiğimiz haftadan itibaren düşmeye başlarken yılın ilk karı da düşmüştü. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü bugün yaptığı son dakika açıklamasında, Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı beklediğini duyurdu. Meteoroloji vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması için uyardı. Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı etkisini sürdürecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 16 Ocak 2021 Cumartesi 10:36
İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı...

Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normalleri altında olacak. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 7 İLDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde aralıklı kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı, Tunceli'de ise yoğun olmak üzere kar yağışının etkisini sürdüreceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Kuvvetli rüzgar öngörülen Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da ise vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması istendi.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars, Ardahan ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 1, Iğdır ve Erzincan'da 0, Tunceli'de 2 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 7, Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Ardahan'da 3, Ağrı ve Erzurum'da 2, Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 49, Sarıkamış'ta 52 ve Konaklı'da 34 santimetre ölçüldü. Dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbir uyarısı yapıldı.

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