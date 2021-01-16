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Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu! Kod adı: Silici

Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. 'Kod adı: Silici' ismi verilen operasyonda 220 kişi gözaltına alındı. Devlet yılda 3 milyar, 5 yılda 15 milyar TL zarara uğratıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Güncel / 16 Ocak 2021 Cumartesi 10:44
Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu! Kod adı: Silici

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonunun gerçekleştirildiğini, 220 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ''SİLİCİ' kod adlı operasyon gerçekleştirildi

Operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınırken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi

Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 15-16.01.2021 tarihinde eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ''SİLİCİ ' kod adlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile etkin bir işbirliği sağlandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli gözaltına
alındı.

170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması,1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayar, cep telefonu vb. dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi.

Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TLolduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Kaçakçılık ile mücadelemizi azim ile sürdürmeye ve kaçakçıların peşini bırakmayıp adalet önünde hesap vermelerini sağlamaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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