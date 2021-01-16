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CHP'de WhatsApp krizi! Disipline sevk edildi...

Çanakkale'de WhatsApp yazışmaları gerekçe gösterilerek partisi tarafından kısa bir süre önce disipline sevk edilen CHP İl Genel Meclis üyesi ve meclis başkanı Sadık Göğüsgeren’den sonra Bayramiç CHP İlçe Başkanı Emin Fidan’ın da WhatsApp yazışmaları nedeniyle disipline sevk edilmesi partide büyük krize yol açtı.

Güncel / 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:25
CHP'de WhatsApp krizi! Disipline sevk edildi...

Çanakkale CHP İl Yönetimi'nde sular bir türlü durulmuyor. Kısa bir süre önce partisini eleştirdiği WhatsApp yazışmalarının kamuoyuna sızdırılması nedeniyle CHP İl Yönetimi tarafından disipline sevk edilen İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren'den sonra Bayramiç CHP İlçe Başkanı Emin Fidan'ın da yazışmaları nedeniyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı. Fidan "parti içi bir mesele" diyerek konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınırken bazı partililer, il başkanı Ural'ı suçladı.

PARTİDEKİ KÖSTEBEK

İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren'in geçtiğimiz eylül ayında mecliste görüşülen Saros RES Projesi'ne 6 CHP'li meclis üyesiyle birlikte "evet" oyu kullanarak meclisten geçmesini sağlaması, CHP İl yönetimiyle karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, evet oyu veren partili meclis üyelerini hedef tahtasına oturturken, Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren'in partisini hedef alan WhatsApp yazışmaları basına ve il yönetimine sızdırılmıştı.

KINAMA CEZASI

Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren'in WhatsApp grubunda "Merkez İlçenin mastürbasyon sabunu olmayacak kadar onurluyuz" şeklindeki yazışmasının sızdırılmasının ardından harekete geçen İl yönetimi Göğüsgeren'i parti disiplin kuruluna sevk etmişti. Konuyu değerlendiren CHP Disiplin Kurulu Göğüsgeren'e kınama cezası verirken Göğüsgeren, "Konuyu Yüksek Disiplin Kuruluna taşıyacağım. Aile içi görüşmelerin dışarıya sızdırılmaması gerekirdi. Sızdıranları konuşmak gerek" diyerek duruma tepki göstermişti.

BİR DİSİPLİNE SEVK DAHA

Parti İl Yönetiminin, Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren'den sonra Bayramiç İlçe Başkanı Emin Fidan'ı da disipline sevk etmesi partide büyük tepki topladı. İl Başkanı Metin Ümit Ural'ın WhatsApp grubunda yaşanan tartışmanın ardından Fidan'ı disipline sevk ettiğini iddia eden partililer il yönetimini büyük tepki gösterdi. Partililer, "Ural, başımızın üzerinde Demokles'in kılıcını sürekli sallıyor. Konuşan, itiraz eden disipline sevk ediyor" diyerek duruma tepki gösterdiler.

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