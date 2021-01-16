USD (Alış - Satış) : 7,39 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

Bilim Kurulu Üyesi Çin aşısının yan etkilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova koronavirüs aşısının yan etkileriyle ilgili açıklamada bulundu. Taşova, "Aşı olan tarafta ağrı, sıcaklık, şişlik ve baş ağrısı, ağızda metalik tat, ağız kuruluğu, yorgunluk, kırgınlık gibi belirtiler olabilir" dedi.

Güncel / 16 Ocak 2021 Cumartesi 19:19
Bilim Kurulu Üyesi Çin aşısının yan etkilerini açıkladı

Çin'den getirilen CoronaVac aşısının Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sağlık personeline uygulanmasına başlandı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova aşı yapılan kişilerde kolda ağrı, sıcaklık, şişlik, baş ağrısı, ağızda metalik tat, ağız kuruluğu, yorgunluk, kırgınlık gibi lokal belirtilerin yaşanabileceğini söyledi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli 4 bine yakın sağlık çalışanı için isme özel karekod sistemi ile gerçekleştirilen CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Olası bir yan etki görülmesine karşın aşı yaptıran personel 30 dakika gözlem altına alındı. Hastanede kurulan 22 aşı ünitesinde Diş Hekimliği Fakültesi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden randevu alınıp diğer sağlıkçılar da aşılanabilecek.

Sağlıkçılardan sonra vatandaşlar aşılanacak
Sağlık personelinin aşılanmasının ardından programın vatandaşlara açılacağını dile getiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve hastane başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, 'Kendi hastanemizde 22 aşı istasyonu kurduk. Yaklaşık 150 deneyimli personel bu aşılamalara başladı. Birkaç gün içerisinde yaklaşık 4 bin personelimizin tamamını aşılamayı planlıyoruz. Hemen arkasından da aşılamayı halkımıza açacağız ve riskli gruplar öncelikli olmak üzere sabah 08.00 ile akşam 24.00'e kadar aşılamalar devam edecek. İnşallah hızlı, düzenli ve güvenli bir şekilde bu aşılamaları tamamlayacağız' diye konuştu.

'Lokal belirtiler yaşanabilir'
Aşılamadan sonra alınan önlemler ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, şöyle konuştu:

'Aşılamadan sonda 15 ile 30 dakika arasında gözlemlemek istiyoruz. Çünkü her aşıda olduğu gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları gibi durumlar söz konusu olabilir. Hemen hemen her aşı noktamızda acil müdahale ekipmanımız ve elemanlarımız hazır bulunduruluyor. Sonraki aşamada ise lokal dediğimiz belirtiler yaşanabilir. Yani aşı olan tarafta ağrı, sıcaklık, şişlik ve baş ağrısı, ağızda metalik tat, ağız kuruluğu, yorgunluk, kırgınlık gibi belirtiler olabilir.

Böyle bir durumda dinlenme, istirahat etmeden başka bir önerimiz olmayacak. Bol su alabilirler. Eğer ateşi ve kırgınlığı olursa aspirin değil, parasetamol tablet ile bu ağrılarını geçici olarak giderebilirler. Kendilerinde çok farklı bir şey hissediyorlarsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmaları uygun olur. Bu bütün aşılar için zaten bir kalemde söylediğimiz uyarılardır.'

28 gün sonra 2'nci dozu olacaklar
Aşı olanlardan Türk Kızılayı Adana Şubesi'nde görevli Dr. Sultan Taner ise, 'Çok şükür koronavirüse yakalanmadan bugünlere gelebildik. Aşı vurulurken hiçbir şey hissetmedim, şu anda da bir ağrı hissi yok. Devletimizin bu konuda bize öncelik tanıması tabi ki bizi memnun etti. Çünkü insanlarla sürekli iç içeyiz. 28 gün sonra ikinci dozunu yaptıracağım. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah kısa sürede bu pandemi biter' dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı