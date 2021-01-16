Bakan Yardımcısı Sayan duyurdu! Linkedin Türkiye'ye temsilci atayacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 'Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.' dedi.



Bakan Yardımcısı Sayan, Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanun 1 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Bilindiği gibi temsilci atama sadece Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağlar icin geçerli. Daha önce VKontakte, YouTube Tiktok ve Dailymotion Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurmuştu.