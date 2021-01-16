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14 yaşındaki kız çocuğa markette iğrenç taciz! Tacizci market sahibi gözaltında

Antalya'da alışveriş için gelen 14 yaşındaki Y.K.'ye sarılarak maskesini çıkartmaya çalışıp, tacizde bulunan market sahibi 47 yaşındaki Yeter K., polis tarafından gözaltına alındı. Yeter K.'nin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı.

Güncel / 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:17
14 yaşındaki kız çocuğa markette iğrenç taciz! Tacizci market sahibi gözaltında

Olay, Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için gelen Y.K.'nin kolundan tutan market sahibi Yeter K., 'Neredeydin. Sen niye bu kadar güzelsin. Senin sevgilin var mı?' diye sordu. Daha sonra sarılıp tacizde bulunan market sahibi Yeter K'yi eliyle ittiren Y.K., eve gidip, odasına kapandı. Sürekli gözyaşı döken Y.K., olayı anne ve babasına anlatınca yaşanan taciz olayı ortaya çıktı.

Markete giden küçük kızın babası H.K, kendisine 'Ben ettim, sen etme' diye yalvaran market sahibini polise şikayet etti. Markete gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeter K.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Yeter K., adliyeye sevk edildi.

Yeter K.'nin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı.

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