Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: 'Akıncı geliyor!'

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Bayraktar gurur vesilesi AKINCI PT-3'ün testinden yeni görüntüleri paylaştı.



'FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNTÜLER...'



Bayraktar Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Merhaba, Gecen gün başarıyla biten #AKINCI PT-3 testimizden sizler için farklı açılardan görüntüler.' ifadelerine yer verdi.











BAYRAKTAR WHATSAPP'I BIRAKTI



WhatsApp'ın skandal veri politikasının ardından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan bir protesto hamlesi gelmişti.



Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ' WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: #BiP. Açık kaynak kodlu olduğu için: #Telegram #Signal' ifadelerini kullanmıştı.













