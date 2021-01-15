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Kızı rehin alınan kayınpeder damadını bıçakladı: Ne yapsaydım, kızımı öldürmesini mi bekleseydim?

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde ikamet eden Mesut K., eşi Duygu K.'yı bıçakla rehin aldı. Bir fırsat bularak ailesine mesaj atan genç kadın, durumu bildirdi. Duygu'nun ailesi olay yerine hızla gelirken, damat ile kayınpeder arasında kavga çıktı. Damat, kayınpederi bıçakla bacağından yaraladuı. Kayınpeder yaralı da olsa bıçağı almayı başardı ve damadını ağır yaraladı. Olayı anlatan Duygu K.'nın babası Erdem Ç., 'Ne yapsaydım kızımı öldürmesini mi bekleseydim?' dedi.

Güncel / 15 Ocak 2021 Cuma 10:47
Kızı rehin alınan kayınpeder damadını bıçakladı: Ne yapsaydım, kızımı öldürmesini mi bekleseydim?

Antalya'da eşi Mesut K.'nin (30) bıçakla rehin alıp şiddet uyguladığı Duygu K. (30),fırsatını bulup ailesine mesaj atarak yardım istedi. Koşarak eve gelen baba Erdem Ç. (55),binanın önünde damadının bıçaklı saldırısına uğradı. Erdem Ç., elinden aldığı bıçakla damadını iki yerinden yaraladı. Polise teslim olan Erdem Ç., 'Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim' dedi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde, Mesut K. (30) ile eşi Duygu K. (30) arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı.

EŞİNİ REHİN ALIP DARP ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan bıçağı alan Mesut K., eşi Duygu K.'yi rehin alıp, darp etti.

'REHİN ALDI' DİYE AİLESİNE MESAJ ATTI

Eşinin kendisini öldürmesinden korkan Duygu K., fırsatını bulup annesine mesaj attı ve eşinin kendisini rehin aldığını yazdı. Bunun üzerine Erdem Ç., kızının evinin bulunduğu sokağa geldi.

BIÇAĞI ELİNDEN ALIP DAMADINI YARALADI

Erdem Ç., binaya girmeye hazırlanırken damadı Mesut K.'nin kendisine doğru geldiğini ve elinde 'sallama' diye tabir edilen bıçak olduğunu fark etti. Kendisini korumak isteyen Erdem Ç., damadı tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Arbede sırasında bıçağı damadının elinden alan Erdem Ç., Mesut K.'yi boynundan ve başından yaraladı.

YARALANDIKTAN SONRA YARALADI

Kanlar içinde kalan Mesut K.'nin başında beklerken polisi arayan Erdem Ç., durumu anlattı. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Mesut K.'ye müdahale ederken, Erdem Ç. ise gözaltına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Mesut K., ambulansla hastaneye götürüldü.

'ŞİDDETİN DOZUNU HEP ARTIRDI'

Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Erdem Ç., 'Yıllardır kızıma neler yaptı. Kızım sürekli şiddet gördü. Her defasında kızıma 'Yapma kızım, yuvan bozulmasın' diye sabretmesini söyledim. O her defasında biraz daha şiddetin dozunu artırdı. Bugün yine bıçakla gelip, kızımı yine darp etmiş.

'KIZIMI ÖLDÜRMESİNİ Mİ BEKLESEYDİM?'

Kızım mesaj atıp, durumu bildirdi. Ben de koşarak geldim. Benim geldiğimi görünce damadım aşağı indi. Bana bıçakla saldırdı. Ben de elinden aldığım bıçakla kendisini yaraladım. Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim' dedi.

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