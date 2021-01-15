FBI Direktöründen flaş açıklama: 'Çok sayıda tehdit...!!!'

FBI Direktörü Christopher Wray, 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninin güvenliğiyle ilgili brifingde, “Büro, Washington DC ve ülke genelinde eyalet başkentlerinde, silahlı protestolar da dahil olmak üzere 20 Ocak’ta meydana gelebilecek olası olaylar hakkında yapılan çok sayıda konuşmadan dolayı endişe duyuyor” ifadesini kullandı. Özellikle bu eylemler sırasında olası şiddet olaylarının meydana gelmesiyle ilgili endişelerin olduğunu dile getiren FBI Direktörü, silahlı protesto çağrıları ve potansiyel tehditler dahil gelen tüm “ihbarları” yakından takip ettiklerini kaydetti.



Acil durum ilan edildi



Başkent Washington'da bir kez daha tarihi günler yaşanıyor. Seçilmiş başkan Biden'ın yemin ederek görevi devralmasına 1 hafta kaldı. Kongre baskınında polisin yetersiz kaldığı gerekçesiyle güvenlik protokolleri en üst seviyeye çıkarıldı. Amerikan Kongresi'ni bu kez ulusal muhafız koruyacak. Başkent Washington DC'de 24 Ocak'a kadar acil durum ilan edildi.



Kongre ana binası ve senatörlerin ofislerinin bulunduğu ek binaların çevresine bariyer çekildi. Kongre'nin karşısındaki Yüksek Mahkeme'nin çevresine de yüksek bariyerler yerleştirilerek polis sayısı artırıldı.



Çevre eyaletlerden gelen 15 bin ulusal muhafız başkentte



Federal ve kamu binaları çevresinde güvenlik yükseltilirken, bazı caddeler şimdiden trafiğe kapatıldı. Çevre eyaletlerden gelen 15 bin ulusal muhafız ve takviye polis birlikleri, şehrin dört bir yanına dağıtıldı.

