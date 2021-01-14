Beyaz Yakalı’dan Dijital Yakalı’ya

Pazar koşullarındaki farklılık beklentileri değişen tüketicileri dijital dönüşüme ayak uyduran işletmelere yönlendirirken başarıda belirleyici ilk unsur olan insan kaynağı da dijital dönüşümden payını alıyor. Çalışma şartları ve nitelikleri bakımından farklılık gösteren çalışanların sınıflandırılmasında da değişimler karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda dijital dönüşüm furyasının beyaz yakalılara yetkisi ve yuvarlak yaka kavramına değiniyoruz.



İş dünyasında çalışanlar farklı renklerle ifade ediliyor. Yaka kavramı çalışanların niteliklerini tanımlıyor. Son dönemlerde farklı renkteki yaka ifadeleriyle karşılaşıyoruz. Genel olarak mavi yakalı ve beyaz yakalı çalışanlar iş dünyasının mihenk taşlarını oluşturuyor. Mavi yaka tezgâh başındaki eleman ve sahadaki personeli yani bedensel güce dayalı işlerde çalışanları; beyaz yaka ise zihin gücünün ön planda olduğu masa başı çalışanları temsil ediyor.



Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm ile şekillenen iş dünyasında robotların mavi yakalılar, önemi artan farklı yeterliliklerin beyaz yakalılar için tehdit oluşturduğu görüşü yaygınlaşıyor. Bununla birlikte dijital dönüşüm tüm çalışanlar için avantajlar sunarken Z kuşağının iş yaşamına adım atmasıyla yuvarlak yaka ve mobil yaka kavramları önem kazanıyor.



Yeni meslekler türüyor



5-10 yıl önce var olmayan meslekler bugün iş dünyasında zirveye yerleşmeye olanak tanıyor. Yepyeni iş kolları, “en popüler meslekler”i köklü bir değişime uğratıyor. Veri bilimcisinden robotik mühendisine, aktüerya uzmanından oyun geliştiricisine, IoT uzmanından yapay zekâ mühendisine pek çok meslek türüyor. Geleceğin meslekleri için adaptasyon kabiliyeti, yaratıcılık, inovatif düşünme, dijital liderlik gibi özellikler öne çıkıyor.



Yeni bir kavram doğuyor: Yuvarlak yaka



Yeni iş türlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte mavi yaka ve beyaz yaka arasındaki nitelik farklılıkları ortadan kaldıran yeni bir yaka ortaya çıkıyor. Yuvarlak yaka hat ve esnek çalışma şekilleriyle çalışmak isteyen, mobil cihazların çeşitliliğineönem veren yeni nesil çalışanları ifade ediyor. Teknik yeterliklerinin yanı sıra daha yaratıcı olmaları beklenen yeni nesil çalışanlar yönetici olarak patronluktan çok koçluk tarzı liderlik yapan yöneticileri istiyor.



Yazılımın önemi artıyor



Teknoloji ve veri odaklı çalışma ortamında kurum kültürünü ve iş süreçlerini dönüştürmenin temelinde yazılımlar bulunuyor. Süreçleri kolaylaştırarak zamandan tasarruf sağlayan yazılımlar, insan faktörünün inovasyonu sürdürülebilir kılmasına olanak tanıyor. Çevre dostu yazılımlar iş yükünü azaltıp müşteri tatmininin artmasını sağladığı gibi matbaa, depolama maliyetlerini de azaltıyor.



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Mavi yaka, beyaz yaka, gri yaka, dijital yaka… İş dünyasındaki tüm bu farklılıklara karşın ortak olan bir şey var: Bir işletme için en önemli sermaye insan. Siz de en değerli sermayenize yatırım yapmak için Logo'nun dijital dönüşüm çözümleri ve danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.



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