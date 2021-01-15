ABD'li kadın ağlayarak isyan etti! Çalışıyorum ama oğlumun ilaç parasını ödeyemiyorum

ABD'li anne videoda, '17 yıldır çalışıyorum. Hep çalıştım. 9 yıldır, oğlum doğduğundan beri ilaçlarını ödüyorum. Tip 1 diyabeti var ve insülin alıyor. Bin doları buluyor ve bunu karşılayamıyorum. 9 yaşımdaki çocuğuma ne diyeceğimi bilemiyorum ama bunu ödeyemiyorum. Ben tam zamanlı bir işte çalışıyorum. Kocam da aynı şekilde çalışıyor. 3 vardiya yapıyorum' dedi.



