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Whatsapp'ın Türkiye direktöründen açıklama!

Türkiye'de bir süredir gündemi meşgul eden WhatsApp konusunda son dakika açıklaması geldi. Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Instagram üzerinden paylaştığı video ile WhatsApp güncellemesi ile ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu güncellemenin WhatsApp’ın Facebook’a veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmeyeceğini savunan Matraş, "WhatsApp yıllardır Facebook’un bir parçası ve öyle kalmaya da devam etmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde WhatsApp’ın gizliliğinizi ve güvenliğinizi nasıl koruduğu konusunda Türkiye’deki kişilerle doğrudan iletişim kurmak için çok daha fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 19:17
Whatsapp'ın Türkiye direktöründen açıklama!

WhatsApp'ın yeni koşulları ve gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla değişiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren bu ilkeleri kabul etmeyen kullanıcıların hesabını silecek.

WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcılara ait veriler, Facebook ve diğer bağlı şirketlerle paylaşılabilecek.

Söz konusu kararın ardından harekete geçen Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

FACEBOOK TÜRKİYE DİREKTÖRÜ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Tepki çeken kararla ilgili Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş, bir açıklama yaptı.

Matraş, Instagram hesabından yayınladığı videoda planlanan değişiklikleri anlattı.

Söz konusu güncellemenin WhatsApp'ın Facebook'a veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmeyeceğini savunan Matraş, "WhatsApp yıllardır Facebook'un bir parçası ve öyle kalmaya da devam etmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde WhatsApp'ın gizliliğinizi ve güvenliğinizi nasıl koruduğu konusunda Türkiye'deki kişilerle doğrudan iletişim kurmak için çok daha fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

MATRAŞ: MESAJLARI KİMSE OKUYAMAZ

Uygulamadaki mesajların "uçtan uca şifreleme" ile korunduğunu yeniden hatırlatan Matraş, "Kişisel mesajlarınız, aramalarınız, fotoğraf, video gibi medya gönderileriniz her zaman uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Bu şifrenin kilidini sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişi açabilir demek.

Uçtan uca şifreleme sayesinde ne WhatsApp ne Facebook bu mesajları veya bu mesajların içeriklerini hiçbir şekilde okuyamaz veya dinleyemez demek. Bu hiçbir zaman değişmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Rehber konusuna da değinen Facebook Türkiye Direktörü, "Peki rehber ve kontaklarımız paylaşılıyor mu? Hayır. Rehberiniz Facebook ile paylaşılmıyor. WhatsApp'a rehberinize erişim izni verdiğinizde bu mesajlaşmayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için kullanılıyor.

Yani WhatsApp hiç kimsenin mesajlaştığı veya aradığı kişinin kayıtlarını tutmuyor. Bir kere şöyle düşünün, iki milyar kullanıcının kayıtlarını saklamak en başta sizin için aynı zamanda WhatsApp için ciddi bir gizlilik ve güvenlik riski oluşturur." diyerek sözlerini tamamladı.

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