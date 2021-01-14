USD (Alış - Satış) : 7,39 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 9,00

Rumlar engellemeye çalışıyor! KKTC'ye aşı...!!!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY), Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tedarikinde bürokratik engel çıkarmakla suçladı.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 22:20
Rumlar engellemeye çalışıyor! KKTC'ye aşı...!!!

Doğruyol, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı yürütülen çabalar çerçevesinde, halkın sağlığının korunması için gerekli tedbirler arasında yer alan aşı tedariki için, hükümetle iş birliği içinde olduğunu ve konuya ilişkin yürütülmekte olan süreçleri yakinen takip ettiğini kaydetti.

AB üzerinden gönderilecek aşılardan Kıbrıslı Türklere ayrılan payın, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki İki Toplumlu Sağlık Komitesi ve KKTC Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla KKTC'ye iletilmesinin planlandığını belirten Doğruyol, bu bağlamda, AB yetkilileriyle istişare içerisinde bir Aşı Dağıtım Planı hazırlandığını ve komitede yapılan istişarelerin ardından, plana son şeklinin verildiğini bildirdi.

"AB NEZDİNDE GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILMIŞTIR"

Doğruyol, şunları kaydetti:

"Gelinen aşamada, aşı tedarikine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların kaynağı, GKRY'nin, aşı tedarikini engelleyici bürokratik sıkıntılar yaratmaya devam ediyor olmasıdır. Bu gerçeklik ışığında, Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile dün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklama doğrultusunda, AB tarafından gönderilecek aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün AB nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır."

İki Toplumlu Sağlık Komitesinin BM nezdinde çalıştığı gerçeğinden hareketle Cumhurbaşkanı Tatar'ın aşıların en erken zamanda KKTC'ye ulaştırılması için BM'den de gerekli adımları atmasını talep ettiğini aktaran Doğruyol, "Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sıkıntılara rağmen, konuya, öncelikli olarak halkımızın sağlığını gözeten, sağduyulu bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu doğrultuda, GKRY'i de hakimiyetçi zihniyetini ve siyasi emellerini bir kenara bırakarak, insan sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla, sağduyulu davranmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı