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Koronavirüs salgını ile mücadelede tarihi gün

Koronavirüs salgınıyla mücadelede tarihi gün! Türkiye genelinde kitlesel aşılama süreci başladı. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel araçlarla İstanbul'daki hastanelere dağıtılmıştı. Bugün itibariyle sağlık çalışanlarının aşılanmasına başladı.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 09:34
Koronavirüs salgını ile mücadelede tarihi gün

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Araçların depodan çıkarken kornalarına bastıkları ve polisin de eskortluk yaptığı görüldü.

Araç çıkışları havadan da görüntülendi. Ankara'dan İstanbul'a getirilen 'CoronaVac' aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Bakırköy'deki ilaç deposunda bekletildi. Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü.

Aşılar buradan da hastanelere dağıtıldı. Aşıların İstanbul'daki dağıtımını dakika dakika takip edildi. İstanbul'daki hastanelerde aşılamaların bugün başlaması bekleniyor.

AŞILAMA İŞLEMİ BAŞLADI

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. 'Her şey yolunda işliyor.' diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu

Aşı uygulama odaları hastanelerin yatak kapasitesine göre Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendi. İlk etapta 1 milyon sağlık çalışanının aşılanması planlanıyor. Kayıt ve takip aşıla uygulaması üzerinden sağlanacak. Covid-19 pandemisinde aşılama mücadelenin en önemli aşaması. Salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çeken sağlıkçılar herkesin aşı olması gerektiğini belirttiler.

İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan koronavirüs aşısı öncelik sırasına göre yapılacak. Halkın büyük çoğunluğuna yapılması planlanan koronavirüs aşısı sabah 08.30-24.00 arasında planlanan saatte yapılacak.

RANDEVU NASIL ALINACAK?

Koronavirüs aşısında ilk etapta sağlık çalışanları aşılanacak. Sonrasında aşı olmak isteyen vatandaşlar, e-nabız, MHRS veya 182 randevu sistemini arayarak randevu alacaklar. İlk olarak bu sistemi sağlık çalışanları kullanacak. Sonrasında öncelik sırasına göre uygulama açılacak. Randevu sistemi sabah 08-30-24.00 arasında yapılacak. Aile hekimleri 08.00-17.00 arasında aşılama yapacak diğer hastanelerde ise gece yarısına kadar aşılama devam edecek.

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