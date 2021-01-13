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İBB'nin çift maaşlı halkla ilişkiler şefinden skandal paylaşım!

İBB Halkla İlişkiler Birimi'nde personel şefi olan Dilek Karafazlı, CHP ve HDP arasındaki ittifakı gözler önüne serdi. Vatandaştan gizlenmek istenen ittifakta Karafazlı, sosyal medyada "CHP ve HDP oyları bu sandıkta emanetimizdir" yazarken, 2013'te ise skandal mesajları ortaya çıktı, Karafazlı, "AK Parti ile iç savaştan kaçış yok." demiş...

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:54
İBB'nin çift maaşlı halkla ilişkiler şefinden skandal paylaşım!

Sarıyer Belediyesi'nde çalışan ve Kovid-19 pandemisine yönelik Cumhuriyet gazetesinde gerçek dışı yazıları bulunan Dilek Karafazlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni yönetimiyle birlikte Halkla İlişkiler biriminde şef olarak iş başı yaptı. Burada çalışmaya başladıktan sonra yüzlerce personelin yerini değiştiren ve mobil iletişim noktalarının 31 Aralık'ta ihalesinin yenilenmemesi nedeniyle birçok personelin işten çıkmalarına neden oldu.



Bu performansı ile Anadolu ve Avrupa yakası iletişim noktalarının şefliği kendisine verildi. Karafazlı 7 Haziran 2015'teki Genel seçim öncesinde yaptığı paylaşımla CHP ve HDP ittifakını gözler önüne serdi. CHP Parti Okulu'nda eğitmen olan Dilek Karafazlı yaptığı paylaşımda, "Merve ve ben hazırız. CHP ve HDP oyları bu sandıkta emanetimizdir" yazdığı görüldü.



TÜRK-KÜRT SAVAŞI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözaltına alındığı yalanını servis eden Saffet Dağbakan'ın İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'de (İSBAK) görev yaptığının ortaya çıkmasının ardından Dilek Karafazlı'nın da "AK Parti ile iç savaş durumundan kaçış yok! Ya dinci, gerici, yobazlarla ülkenin aydınlık evlatları ya da Türk-Kürt savaşı. İç savaş olmadan yapamaz" yazdığı görüldü. Bir başka paylaşımında ise terör propagandası yapmak ve Yasin Börü'nün de içinde bulunduğu onlarca Kürt vatandaşın PKK tarafından vahşice öldürülmesine azmettirmekten suçlu olan Demirtaş' a saygı duyan Karafazlı, "Bakın Demirtaş'a neler söyletiyorsunuz? Haklı Demirtaş: Senin evladın tabutta onların ki kumar masalarında" yazdı.



Öte yandan Selahattin Demirtaş, 2013 yılında İstanbul'da yapılan nevruz kutlamasında yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'yı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü için hakkında "Terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Selahattin DemirtaşSarıyerRecep Tayyip Erdoğan

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