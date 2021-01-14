Başkan Erdoğan aşı olduğu sırada İrfan Değirmenci'den skandal sözler!

Halk TV yine skandal bir video ile gündeme geldi.



Değirmenci "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aşı yapılıyor şu sıralarda ama içeriden görüntü vermiyorlar. Sinovac aşısıdır diye düşünüyoruz. Başka ne olacak; hani garibana Sinovac da hali vakti yerinde olana BioNTech mi" sözleriyle kirli bir algı operasyonuna girişti.



TEPKİ YAĞDI!



İrfan Değirmenci'nin bu sözleri söylediği sıralarda Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından aşı olduğu kareleri paylaşıyordu. Çirkin algı yönetimine tepkiler çığ oldu.