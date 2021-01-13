Uyuşturucuyu Ümitcan Uygun getirdi! Ümitcan Uygun’un ifadesini yakalanan kadın yalanladı

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olaydan bir süre, şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlaması ile gündeme gelen Ümitcan Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosunu yayınladı. Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun yakalanması ve gözaltına alınması talimatı vermişti. Emniyetteki ifadelerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun ifadesinde, daha önceden hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını gündeme gelen videoyu kendisinin yayınlamadığını iddia etti.



UYUŞTURUCU KUMSAL'DAN ALDIM



Sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili Uygun, "Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim 'metamfetamin' isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Daha sonra videodaki esmer kadınla ilişkiye girdim. "



"Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum."



UYUŞTURUCUYU ÜMİTCAN GETİRDİ



Ankara polisi, videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içiren Fadime Büşra G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Fadime Büşra G.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir polisiyle ortak çalışma yürüten Ankara polisi, dün sabah saatlerinde Fadime Büşra G.'yi gözaltına aldı. Fadime Büşra G., oradaki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya getirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G., Ümitcan Uygun'un adliyedeki ifadesinin aksine 'uyuşturucu maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık' diyerek Uygun'u suçladı.