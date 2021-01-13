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Kan donduran olay! Ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağlayıp...!!!

İstanbul Ataşehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir şahıs, kız arkadaşının ellerini bantladıktan sonra daireyi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri ve bina yöneticisi genç kadını alevler arasından çıkardı.

3. Sayfa / 13 Ocak 2021 Çarşamba 22:43
Kan donduran olay! Ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağlayıp...!!!

İstanbul Ataşehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi, Acarlar Sitesi'nde bulunan 15 katlı binanın 14 katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile bina yöneticisi daire içinde elleri bant ile bağlanmış A.Ş. isimli kadını alevler arasından çıkardı.

14. katta çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.



"SEVGİLİSİ ELLERİNİ BAĞLAYIP KAÇMIŞ"

A.Ş. isimli kadının ellerini kavga ettiği sevgilisi E.Y. bantladığı iddia edildi. 112 sağlık ekiplerine teslim edilen kadının durumu iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan şahsın binanın panosuna, 'binada yangın çıkabilir' diye yazarak gülücük işareti koyduğu ileri sürüldü.

Bir site sakini, "Taksicilik yapan bir kız oturuyormuş herhalde. Onun da sevgilisi ellerini bağlayıp kaçmış. Bina yöneticisine sordu. Biz onu kurtardık şu anda dedi. Herhangi bir can kaybı yok bildiğim kadarıyla" dedi.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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